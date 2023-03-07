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Михаил Пантелеевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Пантелей Степанович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Нипракса Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Агафоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Агафоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Пентюхин Абрам Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Агафоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Агафоновна

Смерть
Неизвестно
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