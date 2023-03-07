Михаил Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Пантелей Степанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Нипракса Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Пентюхин Абрам Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Агафоновна
Смерть
Неизвестно