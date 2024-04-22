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Чекаев Сергей Петрович

Место рождения

Найман, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.03.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Найман, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекаева Лариса Алексеевна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекаев Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Чекаева Лариса Алексеевна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекаева Лариса Алексеевна

Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
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