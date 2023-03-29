Матрена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1885

Муж: Подшивалин Федор Димитриев

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Подшивалин Сергий Федоров

Отец ребёнка: Подшивалин Федор Димитриев

Рождение ребёнка
26.03.1895

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Подшивалин Федор Димитриев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Подшивалин Федор Федоров

Отец ребёнка: Подшивалин Федор Димитриев

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Клавдия Федорова

Отец ребёнка: Подшивалин Федор Димитриев

Смерть
Неизвестно
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