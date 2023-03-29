Матрена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1885
Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1886
Сын: Подшивалин Сергий Федоров
Отец ребёнка: Подшивалин Федор Димитриев
Рождение ребёнка
26.03.1895
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Подшивалин Федор Димитриев
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Подшивалин Федор Димитриев
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Клавдия Федорова
Отец ребёнка: Подшивалин Федор Димитриев
Смерть
Неизвестно