Пузанов Семён Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанов Семён Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пузанов Алексей Семёнов

Мать ребёнка: Пузанова Неизвестно

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пузанов Родион Семёнов

Мать ребёнка: Пузанова Неизвестно

Рождение ребёнка
1815

Сын: Пузанов Фёдор Семёнов

Мать ребёнка: Пузанова Неизвестно

Рождение ребёнка
1819

Сын: Пузанов Дормидонт Семёнов

Мать ребёнка: Пузанова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1838
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