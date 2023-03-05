Пузанов Семён Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Пузанова Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Пузанова Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Пузанова Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Пузанов Дормидонт Семёнов
Мать ребёнка: Пузанова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пузанова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1838