Алексеева (Копенкина) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.11.1948
Дата смерти27.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1948
Отец: Копенкин Михаил Андреевич
Мать: Копенкина Нина Ивановна
Бракосочетание
08.10.1968
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скоркин Валерий Иванович
Бракосочетание
17.04.1984
Смерть
27.12.2020