Алексеева (Копенкина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Копенкина) Валентина Михайловна

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Место рождения

Вывенка, Олюторский муниципальный район, Камчатский край

Дата рождения

28.11.1948

Дата смерти

27.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1948

Отец: Копенкин Михаил Андреевич

Мать: Копенкина Нина Ивановна

Вывенка, Олюторский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
08.10.1968

Муж: Кетов Владимир Пантелеевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скоркин Валерий Иванович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
17.04.1984

Муж: Алексеев Михаил Кириллович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
27.12.2020
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
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