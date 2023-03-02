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Схоменко Пантелей Иосифов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Схоменко Осип Матвеев

Мать: Татьяна Назарова

Рождение ребёнка
01.12.1910

Сын: Схоменко Григорий (Grigoriy Panteleyevich)

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриева

Рождение ребёнка
01.09.1912

Дочь: Иулиания (Ульяна) Пантелеева

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриева

Рождение ребёнка
09.05.1914

Сын: Схоменко Василий Пантелеймонов

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриева

Рождение ребёнка
10.08.1915

Дочь: Параскева Пантелеймонова

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриева

Рождение ребёнка
21.01.1919

Сын: Схоменко Иоанн Пантелеймонов

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриева

Рождение ребёнка
24.11.1920

Сын: Схоменко Иван Пантелеймонов

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриева

Рождение ребёнка
28.11.1921

Сын: Схоменко Иван Пантелеймонов

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
28.11.1923

Дочь: Мария Пантелеймонова

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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