Схоменко Пантелей Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Схоменко Осип Матвеев
Мать: Татьяна Назарова
Рождение ребёнка
01.12.1910
Сын: Схоменко Григорий (Grigoriy Panteleyevich)
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
01.09.1912
Дочь: Иулиания (Ульяна) Пантелеева
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
09.05.1914
Сын: Схоменко Василий Пантелеймонов
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
10.08.1915
Дочь: Параскева Пантелеймонова
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
21.01.1919
Сын: Схоменко Иоанн Пантелеймонов
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
24.11.1920
Сын: Схоменко Иван Пантелеймонов
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
28.11.1921
Сын: Схоменко Иван Пантелеймонов
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
28.11.1923
Дочь: Мария Пантелеймонова
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Дмитриева
Смерть
Неизвестно