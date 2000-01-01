Вшивцева Настасья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1842
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Архипович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Архипович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Архипович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Архипович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1866