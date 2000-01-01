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Вшивцева Настасья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1842

Сын: Вшивцев Трофим Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Архипович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Архипович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Архипович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Архипович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Иван Архипович

Смерть
После 1866
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