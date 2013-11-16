Литвинов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1959
Дата смерти16.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.11.2013