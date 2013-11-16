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Литвинов Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1959

Дата смерти

16.11.2013

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1959

Отец: Литвинов Николай Павлович

Мать: Литвинова (Нейжмак) Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.2013

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