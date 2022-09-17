Жидкова Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капустин Михаил
Мать: Капустина Прасковья
Рождение ребёнка
10.08.1941
Дочь: Жидкова Нина Александровна
Отец ребёнка: Жидков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.08.1948
Сын: Жидков Илья Александрович
Отец ребёнка: Жидков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жидков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жидков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жидков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Жидков Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно