Жидкова Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова Софья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капустин Михаил

Мать: Капустина Прасковья

Рождение ребёнка
10.08.1941

Дочь: Жидкова Нина Александровна

Отец ребёнка: Жидков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.08.1948

Сын: Жидков Илья Александрович

Отец ребёнка: Жидков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жидков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жидков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Жидков Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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