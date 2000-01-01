Конобеева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конобеева Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Иустиния

Отец ребёнка: Конобеев Александр

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Конобеев Александр

Рождение ребёнка
1815

Сын: Конобеев Петр

Отец ребёнка: Конобеев Александр

Рождение ребёнка
1825

Сын: Конобеев Игнатий

Отец ребёнка: Конобеев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конобеев Александр

Смерть
Неизвестно
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