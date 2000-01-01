Конобеева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Иустиния
Отец ребёнка: Конобеев Александр
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Конобеев Александр
Рождение ребёнка
1815
Сын: Конобеев Петр
Отец ребёнка: Конобеев Александр
Рождение ребёнка
1825
Сын: Конобеев Игнатий
Отец ребёнка: Конобеев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конобеев Александр
Смерть
Неизвестно