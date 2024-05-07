Быков Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1878 ст.
Дочь: Богданова (Быкова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Быкова Ирина Иовлевна
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно