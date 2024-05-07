Быков Николай Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Быков Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1878 ст.

Дочь: Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Быкова Ирина Иовлевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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