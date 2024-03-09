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Зимарева Ирина Сильвестровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

После ?.07.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимарев Афанасий Александрович

Рождение ребёнка
09.08.1912

Дочь: Зимарева Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Зимарев Афанасий Александрович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Зимарев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Зимарев Афанасий Александрович

Смерть
После ?.07.1946

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