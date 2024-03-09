Зимарева Ирина Сильвестровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиПосле ?.07.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1912
Дочь: Зимарева Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Зимарев Афанасий Александрович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Зимарев Афанасий Александрович
Смерть
После ?.07.1946