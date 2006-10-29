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Нагимов Абдулхай Хакимович

Место рождения

с, Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР

Дата рождения

09.01.1936

Дата смерти

29.10.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1936

Отец: Усманов Хаким Нагимович

Мать: Усманова Миниямал

с, Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
14.10.1960

Сын: Нагимов Ринат Абдулхаевич

Мать ребёнка: Нагимова Зайтуна Сулеймановна

с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
25.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагимова Зайтуна Сулеймановна

с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагимова Зайтуна Сулеймановна

с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
25.05.1971

Сын: Нагимов Роберт Абдулхаевич

Мать ребёнка: Нагимова Зайтуна Сулеймановна

с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагимова Зайтуна Сулеймановна

Смерть
29.10.2006
с. Мраково, Кугарчинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Мраково, Кугарчинский район, РБ, РФ
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