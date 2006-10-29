Нагимов Абдулхай Хакимович
Место рожденияс, Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Дата рождения09.01.1936
Дата смерти29.10.2006
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.01.1936
Отец: Усманов Хаким Нагимович
Мать: Усманова Миниямал
с, Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
14.10.1960
Сын: Нагимов Ринат Абдулхаевич
Мать ребёнка: Нагимова Зайтуна Сулеймановна
с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
25.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагимова Зайтуна Сулеймановна
с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагимова Зайтуна Сулеймановна
с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Рождение ребёнка
25.05.1971
Сын: Нагимов Роберт Абдулхаевич
Мать ребёнка: Нагимова Зайтуна Сулеймановна
с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.2006
с. Мраково, Кугарчинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Мраково, Кугарчинский район, РБ, РФ