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Жданов Ермолай (Ермилко) Козьмин

Место рождения

поч. Агафоновский, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1626

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626

Отец: Сын Смирного Кузьма (Куземка) Ефимов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646

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