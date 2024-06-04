Жданов Ермолай (Ермилко) Козьмин
Место рожденияпоч. Агафоновский, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1626
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626
Отец: Сын Смирного Кузьма (Куземка) Ефимов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646