Карпов Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Половинкин) Анна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Карпова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: (Половинкин) Анна

Рождение ребёнка
18.04.1926

Дочь: Шамкина (Карпова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: (Половинкин) Анна

Смерть
1964

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