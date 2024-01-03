Карпов Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Половинкин) Анна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Карпова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: (Половинкин) Анна
Рождение ребёнка
18.04.1926
Дочь: Шамкина (Карпова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: (Половинкин) Анна
Смерть
1964