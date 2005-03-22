Иноземцева (Шопова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1981
Бракосочетание
15.02.2003
Рождение ребёнка
22.03.2005
Дочь: Иноземцева Алина Юрьевна
Отец ребёнка: Иноземцев Юрий Валериевич
Рождение ребёнка
16.03.2011
Дочь: Иноземцева Арина Юрьевна
Отец ребёнка: Иноземцев Юрий Валериевич
Рождение ребёнка
19.05.2019
Дочь: Иноземцева Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Иноземцев Юрий Валериевич