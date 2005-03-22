Иноземцева (Шопова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцева (Шопова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1981

Отец: Шопов Фёдор Владимирович

Мать: Шопова Надежда Георгиевна

Бракосочетание
15.02.2003

Муж: Иноземцев Юрий Валериевич

Рождение ребёнка
22.03.2005

Дочь: Иноземцева Алина Юрьевна

Отец ребёнка: Иноземцев Юрий Валериевич

Рождение ребёнка
16.03.2011

Дочь: Иноземцева Арина Юрьевна

Отец ребёнка: Иноземцев Юрий Валериевич

Рождение ребёнка
19.05.2019

Дочь: Иноземцева Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Иноземцев Юрий Валериевич

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