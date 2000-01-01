Аляпкин Дмитрий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляпкин Дмитрий Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молякова Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Аляпкина Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляпкин Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Аляпкина Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яндулова Алевтина Дмитриевна

Мать ребёнка: Аляпкина Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аляпкина Александра Петровна

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