Блинков Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1931
Дата смерти18.08.2011
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1931
Рождение ребёнка
09.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинкова Нина Николаевна
Бракосочетание
15.10.1955
Жена: Блинкова Нина Николаевна
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Смерть
18.08.2011