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Блинков Николай Андреевич

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Место рождения

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

17.12.1931

Дата смерти

18.08.2011

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1931

Отец: Блинков Андрей Григорьевич

Мать: Блинкова Марфа Васильевна

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинкова Нина Николаевна

Бракосочетание
15.10.1955

Жена: Блинкова Нина Николаевна

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Смерть
18.08.2011
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