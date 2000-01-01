Воронина Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронин Федор

Мать: Воронина Анна

Смерть
Неизвестно
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