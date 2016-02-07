Костомаров Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костомаров Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1957

Дата смерти

07.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехманова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
12.05.1997

Дочь: Костомарова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Шехманова Ирина Николаевна

Донской, город Донской, Тульская область
Смерть
07.02.2016

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