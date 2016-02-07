Костомаров Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1957
Дата смерти07.02.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1997
Дочь: Костомарова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Шехманова Ирина Николаевна
Донской, город Донской, Тульская область
Смерть
07.02.2016