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Исаева Марина Витальевна

Место рождения

Сухое Озеро, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

13.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1994

Отец: Исаев Виталий Никифорович

Мать: Аксенчук Татьяна Валерьевна

Сухое Озеро, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.08.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буйлов Александр Михайлович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
26.01.2017

Муж: Буйлов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
12.12.2019

Дочь: Буйлова Мелания Александровна

Отец ребёнка: Буйлов Александр Михайлович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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