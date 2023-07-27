Будрейка Инесса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будрейка Инесса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будрейка Ольгерд Владиславович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, ул.Маршала Тухачевского д.50 корп.2 кв.15
Рождение ребёнка
25.07.1958

Дочь: Кафисова (Будрейка) Людмила Ольгердовна

Отец ребёнка: Будрейка Ольгерд Владиславович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1961

Дочь: (Будрейка) Наталья Ольгердовна

Отец ребёнка: Будрейка Ольгерд Владиславович

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