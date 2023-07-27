Будрейка Инесса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, ул.Маршала Тухачевского д.50 корп.2 кв.15
Рождение ребёнка
25.07.1958
Дочь: Кафисова (Будрейка) Людмила Ольгердовна
Отец ребёнка: Будрейка Ольгерд Владиславович
Рождение ребёнка
1961
Дочь: (Будрейка) Наталья Ольгердовна
Отец ребёнка: Будрейка Ольгерд Владиславович