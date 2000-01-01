Анилина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнилина Егоровна

Анилина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1864

Дочь: Семенова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Жуков Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Жуков Георгий Семенович

Отец ребёнка: Жуков Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Жуков Семен Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
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