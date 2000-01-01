Анилина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1864
Дочь: Семенова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Жуков Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
До 1872
Отец ребёнка: Жуков Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Жуков Семен Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно