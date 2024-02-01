Ананьев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Ананьев Николай Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ананьева Алла Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ананьева Алла Петровна
Образование
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Текстильный институт
Работа или профессия
Неизвестно
Заводы стекловолокна
Работа или профессия
Неизвестно
НИИ стекловолокна главный инженер, старший научный сотрудник