Ананьев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Ананьев Николай Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ананьева Алла Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ананьева Алла Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Образование
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Текстильный институт
Работа или профессия
Неизвестно
Заводы стекловолокна
Работа или профессия
Неизвестно
НИИ стекловолокна главный инженер, старший научный сотрудник
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