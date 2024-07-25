Александра Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Ермолаевна

Александра Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Алимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Чистяков Нестор Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Чистяков Евсей Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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