Александра Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Алимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Чистяков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Чистяков Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно