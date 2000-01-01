Вежава Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Иневатка Кормилов
Отец ребёнка: Кирюшка Тораев(Тарасов)
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Пелейка
Отец ребёнка: Кирюшка Тораев(Тарасов)
Рождение ребёнка
1715
Сын: Михайла Кирюшкин Арзамас Кирюшкин/Игнатьев
Отец ребёнка: Кирюшка Тораев(Тарасов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно