Вежава Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вежава Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Иневатка Кормилов

Отец ребёнка: Кирюшка Тораев(Тарасов)

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Пелейка

Отец ребёнка: Кирюшка Тораев(Тарасов)

Рождение ребёнка
1715

Сын: Михайла Кирюшкин Арзамас Кирюшкин/Игнатьев

Отец ребёнка: Кирюшка Тораев(Тарасов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирюшка Тораев(Тарасов)

Смерть
Неизвестно
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