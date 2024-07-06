Павлова Елизавета Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова Елизавета

Павлова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стецюк (Павлова) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай

Шульгино, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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