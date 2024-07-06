Павлова Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стецюк (Павлова) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Павлов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Павлов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Павлов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Павлов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Павлов Николай
Шульгино, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно