Ляпунова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяпунова Людмила

Ляпунова Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1957 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпунов Александр

Отец ребёнка: Ляпунов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпунов Андрей

Отец ребёнка: Ляпунов Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпунов Владимир Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.