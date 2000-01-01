Котенев Яков Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенев Яков Михайлов

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Место рождения

Курская губ.с. Верхнечуфичево

Дата рождения

1716

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1687 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Котенев Михаил Артемов

Мать: не указана

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Прасковья Герасимова

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
солдат-копейщик
Смерть
1762
Курская губ.с. Верхнечуфичево
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