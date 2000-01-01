Котенев Яков Михайлов
Место рожденияКурская губ.с. Верхнечуфичево
Дата рождения1716
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Котенев Михаил Артемов
Мать: не указана
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Прасковья Герасимова
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
солдат-копейщик
Смерть
1762
Курская губ.с. Верхнечуфичево