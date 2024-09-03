Болдышева Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдышева Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдышева Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Болдышев Геннадий Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдышев Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Болдышев Геннадий Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдышев Геннадий Евдокимович

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