Тиванов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тиванов Иван
Мать: Тиванов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиванов Геннадий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиванов Анатолий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиванов Владимир
Мать ребёнка: не указана