Козуб Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1982
Дочь: Козуб Юлия Александровна
Мать ребёнка: Козуб Галина Васильевна
Рождение ребёнка
06.01.1989
Дочь: Козуб Лилия Александровна
Мать ребёнка: Козуб Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козуб Галина Васильевна