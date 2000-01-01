Козуб Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козуб Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1982

Дочь: Козуб Юлия Александровна

Мать ребёнка: Козуб Галина Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1989

Дочь: Козуб Лилия Александровна

Мать ребёнка: Козуб Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козуб Галина Васильевна

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