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Лебедев Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1984

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2011 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1984

Отец: Лебедев Василий Исаевич

Мать: Лебедева Людмила Ильинична

Рождение ребёнка
28.07.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Васильевна

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.02.2011

Дочь: Лебедева Анна Александровна

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Васильевна

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