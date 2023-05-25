Лебедев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1984
Рождение ребёнка
28.07.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Васильевна
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.02.2011
Дочь: Лебедева Анна Александровна
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Васильевна