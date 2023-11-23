Знаменский Михаил Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Знаменский Георгий Иванов
Мать: Мария Васильева
Знаменский Михаил Георгиевич (1790 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Георгия Ивановича. Священник в селе Спасском в Ярыжницах Ярославского уезда. Награжден набедрен... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреева
Смерть
После 1863