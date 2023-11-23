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Знаменский Михаил Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1863

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Знаменский Георгий Иванов

Мать: Мария Васильева

Знаменский Михаил Георгиевич (1790 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Георгия Ивановича. Священник в селе Спасском в Ярыжницах Ярославского уезда. Награжден набедрен... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреева

Смерть
После 1863

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