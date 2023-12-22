Сюзюкин Алексей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1987
Рождение ребёнка
22.01.2008
Дочь: Сюзюкина Аделина Алексеевна
Мать ребёнка: Сюзюкина Евгения Александровна
Рождение ребёнка
31.07.2011
Дочь: Сюзюкина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Сюзюкина Евгения Александровна
Рождение ребёнка
10.03.2020
Мать ребёнка: Сюзюкина Евгения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно