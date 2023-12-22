Сюзюкин Алексей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюзюкин Алексей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1987

Отец: Сюзюкин Геннадий Александрович

Мать: Сюзюкина Анна Александровна

Рождение ребёнка
22.01.2008

Дочь: Сюзюкина Аделина Алексеевна

Мать ребёнка: Сюзюкина Евгения Александровна

Рождение ребёнка
31.07.2011

Дочь: Сюзюкина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Сюзюкина Евгения Александровна

Рождение ребёнка
10.03.2020

Сын: Сюзюкин Глеб Алексеевич

Мать ребёнка: Сюзюкина Евгения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюзюкина Евгения Александровна

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