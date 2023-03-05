Арефий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефий Сергеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Сергей Евсеев

Мать: Агрипина Пиминова

Смерть
1806
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