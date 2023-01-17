Чарушин Ефим Логинов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785 ст.
Отец: Чарушин Логин Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно