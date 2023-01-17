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Чарушин Ефим Логинов

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Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1759 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1803 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1809 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785 ст.

Отец: Чарушин Логин Степанович

Мать: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Сын: Чарушин Самуил Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Чарушин Филипп Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Чарушин Аверкий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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