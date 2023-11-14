Терехов Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терехов Александр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1969

Дочь: Максимова Айталина Анатольевна

Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
26.09.1970

Дочь: Терехова Майя Анатольевна

Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Николаевна

Смерть
Неизвестно

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