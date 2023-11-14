Терехов Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терехов Александр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1969
Дочь: Максимова Айталина Анатольевна
Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
26.09.1970
Дочь: Терехова Майя Анатольевна
Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Николаевна
Смерть
Неизвестно