Ростошинский Семен Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1900 ст.
Дочь: Ростошинская Евгения Семеновна
Мать ребёнка: Ростошинская Елена Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900 ст.
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Мещанин города Воронеж.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно