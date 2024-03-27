Ибрагимов Гариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Гариф

Место рождения

Россия

Дата рождения

1890

Дата смерти

?.01.1947

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ибраһимов Мөхәммәтзаки

Мать: Фатыйма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимова Гарифәбану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов Рафис

Мать ребёнка: Ибрагимова Мәсрүрә

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимова Мәсрүрә

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимова (Садыйкова) Джамиля

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова Гарифәбану

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова Гарифәбану

Рождение ребёнка
01.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова Мәсрүрә

Рождение ребёнка
02.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова Мәсрүрә

Рождение ребёнка
26.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова (Садыйкова) Джамиля

Рождение ребёнка
09.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова (Садыйкова) Джамиля

Рождение ребёнка
10.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова (Садыйкова) Джамиля

Смерть
?.01.1947
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
05.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова (Садыйкова) Джамиля

Похороны
Неизвестно

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