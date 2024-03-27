Ибрагимов Гариф
Место рожденияРоссия
Дата рождения1890
Дата смерти?.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Ибраһимов Мөхәммәтзаки
Мать: Фатыйма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ибрагимова Гарифәбану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Рафис
Мать ребёнка: Ибрагимова Мәсрүрә
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ибрагимова Мәсрүрә
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова Гарифәбану
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова Гарифәбану
Рождение ребёнка
01.02.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова Мәсрүрә
Рождение ребёнка
02.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова Мәсрүрә
Рождение ребёнка
26.05.1939
Рождение ребёнка
09.03.1942
Рождение ребёнка
10.07.1944
Смерть
?.01.1947
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
05.04.1947
Похороны
Неизвестно