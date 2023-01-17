Деричева (Сверчкова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деричева (Сверчкова) Александра Николаевна

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Место рождения

Ивантец, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.08.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1988 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1991

Отец: Сверчков Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Ивантец, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
2018

Дочь: Деричева 2 Сергеевна

Отец ребёнка: Деричев Сергей

Рождение ребёнка
15.12.2020

Сын: Деричев Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Деричев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деричев Сергей

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