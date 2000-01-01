Кадышников Михайл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышников Михайл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кадышников Данил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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