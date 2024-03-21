Костина Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1952
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1952
Рождение ребёнка
12.11.1969
Дочь: Рачковская Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Костин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
05.06.1973
Дочь: Пикулёва Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Костин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
01.05.1983
Дочь: Дудушкина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Костин Николай Яковлевич