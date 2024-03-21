Костина Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1952

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1952

Отец: Голубцов Александр Моисеевич

Мать: Голубцова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
12.11.1969

Дочь: Рачковская Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Костин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
05.06.1973

Дочь: Пикулёва Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Костин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
01.05.1983

Дочь: Дудушкина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Костин Николай Яковлевич

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