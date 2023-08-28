Мельников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мельников Александр Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Фёкла Прохоровна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Рязанова Анна Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Фёкла Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Мария Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Фёкла Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Борис Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Фёкла Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Николай Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Фёкла Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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