Мельников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мельников Александр Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Фёкла Прохоровна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Рязанова Анна Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Фёкла Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Мария Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Фёкла Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Борис Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Фёкла Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Николай Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Фёкла Прохоровна
Смерть
Неизвестно