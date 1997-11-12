Кононова (Кузмичёва) Анастасия Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Кузмичёва) Анастасия Радионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1929

Дата смерти

12.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кононов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Кононов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
23.02.1954

Дочь: Левина Светлана Степановна

Отец ребёнка: Кононов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
10.09.1956

Дочь: Ашихмина Наталья Степановна

Отец ребёнка: Кононов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
31.07.1958

Дочь: Осинцева Галина Степановна

Отец ребёнка: Кононов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
07.04.1960

Дочь: Окунева Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Кононов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
10.03.1972

Дочь: Садакова Надежда Степановна

Отец ребёнка: Кононов Степан Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Степан Фёдорович

Смерть
12.11.1997
Апанас, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
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