Кононова (Кузмичёва) Анастасия Радионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1929
Дата смерти12.11.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кононов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Кононов Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
23.02.1954
Дочь: Левина Светлана Степановна
Отец ребёнка: Кононов Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
10.09.1956
Дочь: Ашихмина Наталья Степановна
Отец ребёнка: Кононов Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
31.07.1958
Дочь: Осинцева Галина Степановна
Отец ребёнка: Кононов Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
07.04.1960
Дочь: Окунева Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Кононов Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
10.03.1972
Дочь: Садакова Надежда Степановна
Отец ребёнка: Кононов Степан Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1997
Апанас, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область