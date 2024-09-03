Еговцева (Пичкалева) Анна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еговцев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1963
Смерть
Неизвестно