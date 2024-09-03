Еговцева (Пичкалева) Анна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еговцева (Пичкалева) Анна Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пичкалев Афанасий Терентьевич

Мать: Пичкалева Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еговцев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еговцев Степан

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еговцев Степан

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еговцев Степан

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еговцев Степан

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еговцев Степан

Смерть
Неизвестно

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