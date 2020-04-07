Сукаватицин Анатолий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1957
Дата смерти07.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1957
Отец: Сукаватицин Леонид
Мать: Сукаватицина Валентина
Рождение ребёнка
21.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.04.2020
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
онкология