Сукаватицин Анатолий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сукаватицин Анатолий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1957

Дата смерти

07.04.2020

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1957

Отец: Сукаватицин Леонид

Мать: Сукаватицина Валентина

Рождение ребёнка
21.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.04.2020
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
онкология
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