Леденёва Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденёва Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1952

Дата смерти

01.04.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1916 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1952

Отец: не указан

Мать: Крупнова Таисия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.04.2021
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