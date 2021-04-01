Леденёва Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1952
Дата смерти01.04.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1952
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.04.2021