Хумонен (Ворхо) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1856
Дата смерти15.06.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
15.04.1884
Сын: Хумонен Александр Моисеевич
Отец ребёнка: Хумонен Моисей Александрович
Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
15.06.1921