Хумонен (Ворхо) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хумонен (Ворхо) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1856

Дата смерти

15.06.1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1879

Муж: Хумонен Моисей Александрович

Рождение ребёнка
15.04.1884

Сын: Хумонен Александр Моисеевич

Отец ребёнка: Хумонен Моисей Александрович

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
15.06.1921

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