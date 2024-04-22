Илья Финагеев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Финагей Кирилов (Ич)
Мать: Настасья Тарасова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
28.10.1824 ст.
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Акулина Ильина (Чна)
Мать ребёнка: Авдотья Владимирова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ирина Ильина (Чна)
Мать ребёнка: Авдотья Владимирова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно