Илья Финагеев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Финагеев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Финагей Кирилов (Ич)

Мать: Настасья Тарасова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
28.10.1824 ст.

Жена: Авдотья Владимирова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Акулина Ильина (Чна)

Мать ребёнка: Авдотья Владимирова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ирина Ильина (Чна)

Мать ребёнка: Авдотья Владимирова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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